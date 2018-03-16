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在售 - Lake Country, Canada - ¥6,859,440
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Lake Country, V4V 2T4 - Canada

1742 Limestone Drive

约¥6,859,440
原货币价格 $1,082,682
独立家庭住宅

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  • 0.19
    英亩

房产描述

BEAUTIFUL WALK-OUT RANCHER 1742 Limestone Drive 4 beds, 4 baths with over 2,900 sq ft of luxury space. Amazing Lake Views awaits on this 0.18 acre lot. $1,399,900 MLS 10145286

上市日期: 2017年10月30日

MLS ID: 10145286

联系方式

分部：
RE/MAX Kelowna
代理经纪:
The Property Source Group
(250)717-5000x234

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RE/MAX Kelowna
代理经纪:
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