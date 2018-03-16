在售 - Millsboro, DE, United States - ¥15,839,000 免费询盘

Millsboro, DE, 19966 - United States 32551 River Road 约¥15,839,000 原货币价格 $2,500,000 商业楼 详情 3.2 英亩 房产描述 Commercial/Industrial - Millsboro, DE Investor Alert - 3.25 +/- acres currently a 40 unit mobile home park with sewer. Located across from Serendipity Restaurant in Oak Orchard. 联系方式 分部： RE/MAX Realty Group(Rehoboth) 了解更多信息 代理经纪: Debbie Reed (302)227-3818 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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