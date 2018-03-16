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在售 - Millsboro, DE, United States - ¥15,839,000
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Millsboro, DE, 19966 - United States

32551 River Road

约¥15,839,000
原货币价格 $2,500,000
商业楼

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  • 3.2
    英亩

房产描述

Commercial/Industrial - Millsboro, DE Investor Alert - 3.25 +/- acres currently a 40 unit mobile home park with sewer. Located across from Serendipity Restaurant in Oak Orchard.

上市日期: 2017年10月27日

MLS ID: 725138

联系方式

分部：
RE/MAX Realty Group(Rehoboth)
代理经纪:
Debbie Reed
(302)227-3818

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