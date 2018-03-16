高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Bar Nunn, WY, United States - ¥18,975,122
免费询盘

Bar Nunn, WY, 82601 - United States

3501 N Poplar

约¥18,975,122
原货币价格 $2,995,000
商业楼

房产描述

207 Acres Zoned Light Industrial. Bar Nunn Exit. 8 buildings with large yard for storage. Designed for Oil Field Pipe stoage/Threading facility. Front end Loader, Fork Lift, Road Grader.

上市日期: 2017年9月7日

MLS ID: 20175641

联系方式

分部：
Rocky Mountain Real Estate
代理经纪:
Gary Lever
(307)473-9990

联系方式

分部：
Rocky Mountain Real Estate
代理经纪:
Gary Lever
(307)473-9990

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_