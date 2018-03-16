在售 - Bar Nunn, WY, United States - ¥18,975,122 免费询盘

Bar Nunn, WY, 82601 - United States 3501 N Poplar 约¥18,975,122 原货币价格 $2,995,000 商业楼 房产描述 207 Acres Zoned Light Industrial. Bar Nunn Exit. 8 buildings with large yard for storage. Designed for Oil Field Pipe stoage/Threading facility. Front end Loader, Fork Lift, Road Grader. 联系方式 分部： Rocky Mountain Real Estate 了解更多信息 代理经纪: Gary Lever (307)473-9990 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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