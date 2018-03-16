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在售 - Arcadia, United States - ¥6,715,736
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Arcadia, 91006 - United States

142 E. Wistaria Ave

约¥6,715,736
原货币价格 $1,060,000

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  • 3
    卧室

房产描述

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上市日期: 2017年11月15日

MLS ID: ws17259052

联系方式

分部：
CENTURY21 Dynasty
代理经纪:
Elaine Ku
6266070382

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Elaine Ku
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