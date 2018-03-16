在售 - Clearwater, United States - ¥17,739,680 免费询盘

Clearwater, 33767 - United States 716 Eldorado Ave 约¥17,739,680 原货币价格 $2,800,000 独立家庭住宅 详情 4 卧室

4 浴室 (4 全卫)

3285 平方英尺 (0.16 英亩) 房产描述 A BEACH FRONT PARADISE! OPEN YOUR DOOR AND STEP OUT ONTO THE WHITE POWDERY SANDS OF WORLD FAMOUS CLEARWATER BEACH!! DIRECT BEACH ACCESS!!! THIS IS LIVING???YES, THIS IS THE GULF OF MEXICO IN ALL OF ITS SPLENDOR! YOUR OWN PERSONAL HAVEN!! A 4 BEDROOM, 4 BATH NIRVANA!! A GORGEOUS OPEN LAYOUT ALLOWING AWSOME WATER VIEWS THROUGHOUT THE HOME! IDEAL DESIGN FOR FAMILY AND ENTERTAINING! A HUGE MODERN KITCHEN OVERLOOKS THE GREAT ROOM AND SOAKS IN THE VIEWS! THE HOME BOASTS A LARGE MASTER BEDROOM WITH AN UPDATED CUSTOM MASTER BATH THAT INCLUDES A LUXURIOUS WALK IN SHOWER! TWO HUGE PORCH AREAS ALLOW YOU TO BASK IN THE SUN AND APPLAUD THE BEAUTY OF DAILY SUNSETS FROM THE PRIVACY OF YOUR OWN PERSONAL RETREAT! NOT ONLY DO YOU HAVE THE BEACH, BUT THIS IS ONE OF ONLY A VERY FEW GULF FRONT HOMES THAT INCLUDES A BEACH FRONT POOL!! YOUR OWN GROTTO INSPIRED SOLAR HEATED POOL WITH A SOOTHING WATERFALL AND HEATED SPA!! ALL THIS AND A LARGE ENTERTAINMENT AREA WITH A FIRE PIT FOR FANTASTIC EVENINGS AFTER A FUN DAY AT THE BEACH! A ONE OF A KIND HOME...A TRUE PARADISE! 联系方式 分部： RE/MAX REALTEC GROUP 代理经纪: Nancy Leslie (727) 420-2963 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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