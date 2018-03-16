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在售 - Pinon Hills, CA, United States - ¥12,671,200
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Pinon Hills, CA, 92372 - United States

0 Buckthorne Rd

约¥12,671,200
原货币价格 $2,000,000
土地

房产描述



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MLS ID: 17-290360

联系方式

经纪公司：
Coldwell Banker Residential Brokerage
代理经纪:
Edward Oh
2135073080

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