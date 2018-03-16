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在售 - Krimpen Aan De Lek, Netherlands - ¥10,166,793
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Krimpen Aan De Lek, 2931LA - Netherlands

Breekade 41

约¥10,166,793
原货币价格 $1,604,708
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  • 5
    卧室
  • 2841
    平方英尺 (0.07 英亩)

房产描述

MLS ID: F1711180028700012

联系方式

分部：
Residence 365 B.V.
代理经纪:
Leslie D.T. de Ruiter
+31 10 22 508 22

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