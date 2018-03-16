在售 - Krimpen Aan De Lek, Netherlands - ¥10,166,793 免费询盘

Krimpen Aan De Lek, 2931LA - Netherlands Breekade 41 约¥10,166,793 原货币价格 $1,604,708 其他 详情 5 卧室

2841 平方英尺 (0.07 英亩) 房产描述 联系方式 分部： Residence 365 B.V. 了解更多信息 代理经纪: Leslie D.T. de Ruiter +31 10 22 508 22 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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