在售 - Javea, Spain - ¥7,832,278 免费询盘

Javea, Spain 约¥7,832,278 原货币价格 $1,236,233 其他 详情 4 卧室

3 浴室 (3 全卫)

2637 平方英尺 房产描述 Charming private finca style villa with modern facilities, situated just a short walk from the Old Town of Javea (Alicante), with stables and a license to house five horses. 联系方式 分部： Rimontgó 了解更多信息 代理经纪: Antonio Ribes (+34) 965 791 035 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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