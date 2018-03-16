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在售 - Javea, Spain - ¥7,832,278
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Javea, Spain

约¥7,832,278
原货币价格 $1,236,233
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  • 4
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 2637
    平方英尺

房产描述

Charming private finca style villa with modern facilities, situated just a short walk from the Old Town of Javea (Alicante), with stables and a license to house five horses.

MLS ID: F1711170247700003

联系方式

分部：
Rimontgó
代理经纪:
Antonio Ribes
(+34) 965 791 035

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