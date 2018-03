房产描述

Commercial property ,15 +/- Acres on SW 103 St. Rd. Excellent opportunity for 107 +/- Multi Family Units. Convenient Location, just off SR-200, Close to all Amenities.APPROVED PUD -OAK TRACE , PHASE II, Utilities on Site.Will Divide.Approx. 430 FT -103 rd St Rd Frontage.Plans available upon request.