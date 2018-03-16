在售 - Scottsdale, AZ, United States - ¥18,975,122 免费询盘

Silverleaf At Dc Ranch, Scottsdale, AZ, 85255 - United States 9795 E Kemper Way 约¥18,975,122 原货币价格 $2,995,000 独立家庭住宅 详情 5 卧室

5.5 浴室

5912 平方英尺 (27.0 平方英尺)

$408 管理费 房产描述 THIS 6 BEDROOM 5.5 BATHROOM HOME SITS IN THE GATED/GUARDED EXCLUSIVE COMMUNITY OF ARCADIA AT SILVERLEAF..THIS HOME BOASTS OF AMENITIES INCLUDING A MEDIA ROOM, WET BAR,OFFICE W/WET BAR & WINE CELLAR. THE CHEF'S KITCHEN BOASTS A LARGE ISLAND, BUTLERS PANTRY, POT FILLER, VEGGIE SINK, UPGRADED CABINETRY AND WOLF APPLIANCES FOR AN INCREDIBLE COOKING/ENTERTAINING EXPERIENCE. UPON WALKING THROUGHOUT THERE ARE ARTISTIC WALL SCONCES & CRYSTAL CHANDELIERS THAT ENHANCE THIS HOMES'S ELEGANT CHARM AS YOU ARE LED TO THE ELABORATE MASTER SUITE EQUIPPED WITH ITALIAN MARBLE & STEAM BATH & FRENCH DOORS LEADING TO A PRIVATE COURTYARD WITH FOUNTAIN/FIREPLACE. THE BACKYARD PARADISE FEATURES A HEATED POOL & SPA, GAZEBO & FIREPLACE, CUSTOM BUILT-IN BBQ, & INVITING LUSH LAWNS. SECURITY CAMERAS, SURROUND SND ETC FEATURES: SECURITY SYSTEM, CAMERAS, SURROUND SOUND, SMART HOME CAPABILITIES AND MUCH MUCH MORE...THIS HOME COULD VERY WELL BE A PRIVATE RESIDENCE FOR A FAMILY OR A WINTER RETREAT FOR VISITORS. 房产特征 瓦屋顶

地毯

按摩浴缸

门卫

双层玻璃窗户

庭院

微波炉

干衣机

洗衣机 燃气采暖燃料

吧台

平台

水疗按摩浴缸

烧烤区

壁炉

空调

冰箱

洗碗机 联系方式 分部： Berkshire Hathaway HomeServices Arizona Properties 了解更多信息 代理经纪: Renu Bhargava 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间