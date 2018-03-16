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在售 - Scottsdale, AZ, United States - ¥18,975,122
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Silverleaf At Dc Ranch, Scottsdale, AZ, 85255 - United States

9795 E Kemper Way

约¥18,975,122
原货币价格 $2,995,000
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 5.5
    浴室
  • 5912
    平方英尺 (27.0 平方英尺)
  • $408
    管理费

房产描述

THIS 6 BEDROOM 5.5 BATHROOM HOME SITS IN THE GATED/GUARDED EXCLUSIVE COMMUNITY OF ARCADIA AT SILVERLEAF..THIS HOME BOASTS OF AMENITIES INCLUDING A MEDIA ROOM, WET BAR,OFFICE W/WET BAR & WINE CELLAR. THE CHEF'S KITCHEN BOASTS A LARGE ISLAND, BUTLERS PANTRY, POT FILLER, VEGGIE SINK, UPGRADED CABINETRY AND WOLF APPLIANCES FOR AN INCREDIBLE COOKING/ENTERTAINING EXPERIENCE. UPON WALKING THROUGHOUT THERE ARE ARTISTIC WALL SCONCES & CRYSTAL CHANDELIERS THAT ENHANCE THIS HOMES'S ELEGANT CHARM AS YOU ARE LED TO THE ELABORATE MASTER SUITE EQUIPPED WITH ITALIAN MARBLE & STEAM BATH & FRENCH DOORS LEADING TO A PRIVATE COURTYARD WITH FOUNTAIN/FIREPLACE. THE BACKYARD PARADISE FEATURES A HEATED POOL & SPA, GAZEBO & FIREPLACE, CUSTOM BUILT-IN BBQ, & INVITING LUSH LAWNS. SECURITY CAMERAS, SURROUND SND ETC FEATURES: SECURITY SYSTEM, CAMERAS, SURROUND SOUND, SMART HOME CAPABILITIES AND MUCH MUCH MORE...THIS HOME COULD VERY WELL BE A PRIVATE RESIDENCE FOR A FAMILY OR A WINTER RETREAT FOR VISITORS.

房产特征

  • 瓦屋顶
  • 地毯
  • 按摩浴缸
  • 门卫
  • 双层玻璃窗户
  • 庭院
  • 微波炉
  • 干衣机
  • 洗衣机
  • 燃气采暖燃料
  • 吧台
  • 平台
  • 水疗按摩浴缸
  • 烧烤区
  • 壁炉
  • 空调
  • 冰箱
  • 洗碗机

上市日期: 2017年10月16日

MLS ID: 5678162

联系方式

分部：
Berkshire Hathaway HomeServices Arizona Properties
代理经纪:
Renu Bhargava

联系方式

分部：
Berkshire Hathaway HomeServices Arizona Properties
代理经纪:
Renu Bhargava

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