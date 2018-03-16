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在售 - Cumming, GA, United States - ¥7,884,020
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None, Cumming, GA, 30040 - United States

4960 Spot Rd

约¥7,884,020
原货币价格 $1,244,400
独立家庭住宅

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  • 3
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 3575
    平方英尺 (18.3 英亩)

房产特征

  • 实木地板
  • 燃气采暖燃料
  • 洗衣机烘干机接口
  • 景观
  • 微波炉
  • 洗碗机

上市日期: 2017年11月15日

MLS ID: 5933895

联系方式

分部：
Berkshire Hathaway HomeServices Georgia Properties
代理经纪:
ED COCHRAN
770-844-9875

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Berkshire Hathaway HomeServices Georgia Properties
代理经纪:
ED COCHRAN
770-844-9875

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