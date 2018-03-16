在售 - Cumming, GA, United States - ¥7,884,020 免费询盘

None, Cumming, GA, 30040 - United States 4960 Spot Rd 约¥7,884,020 原货币价格 $1,244,400 独立家庭住宅 详情 3 卧室

3 浴室 (3 全卫)

3575 平方英尺 (18.3 英亩) 房产特征 实木地板

燃气采暖燃料

洗衣机烘干机接口 景观

微波炉

洗碗机 联系方式 分部： Berkshire Hathaway HomeServices Georgia Properties 了解更多信息 代理经纪: ED COCHRAN 770-844-9875 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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