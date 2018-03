Comme ''une maison'', dans un bel hôtel particulier du XVIIème siècle, donnant sur une jolie cour intérieure arborée, un duplex de 213,82m² (180,04 m² loi Carrez) proche de Notre Dame. Cet appartement unique avec une petite terrasse arborée , situé aux deux derniers étages se compose d'un grand salon cathédrale avec poutres apparentes, un petit salon, une salle à manger, une cuisine équipée, une suite de maître avec salle de bains et dressing, une chambre avec sa salle de douche. Deux cheminées. calme absolu, aucun vis à vis. Une place de parking en concession et deux caves (12,90 m² et 8,40 m²) complètent ce très bel ensemble.