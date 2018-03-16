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在售 - Dublin 2, Ireland - ¥23,521,181
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Dublin 2, Ireland

10 Mount Street Crescent, Dublin 2

约¥23,521,181
原货币价格 $3,712,542
联排别墅

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  • 8
    卧室
  • 7
    浴室 (7 全卫)
  • 380.0
    英亩

房产描述

This property comprises a fantastic four-storey Georgian end of terrace town residence which has been lovingly restored and refurbished under architectural supervison in recent years to provide luxuri

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Peter Kenny
+353 1 634 2466

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