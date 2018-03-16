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Dublin 2, Ireland 10 Mount Street Crescent, Dublin 2 约¥23,521,181 原货币价格 $3,712,542 联排别墅 详情 8 卧室

7 浴室 (7 全卫)

380.0 英亩 房产描述 This property comprises a fantastic four-storey Georgian end of terrace town residence which has been lovingly restored and refurbished under architectural supervison in recent years to provide luxuri 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Peter Kenny +353 1 634 2466 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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