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在售 - Haute-savoie, France - ¥9,330,070
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Haute-savoie, 74310 - France

Les Houches, Haute-savoie, French Alps

约¥9,330,070
原货币价格 $1,472,642

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  • 5
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)
  • 1830
    平方英尺 (1830.0 平方英尺)

房产描述

5 bedroom chalet and 2 self-contained guesthouses

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Roddy Aris
+44 20 7861 1727

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