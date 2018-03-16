在售 - Haute-savoie, France - ¥9,330,070 免费询盘

Haute-savoie, 74310 - France Les Houches, Haute-savoie, French Alps 约¥9,330,070 原货币价格 $1,472,642 详情 5 卧室

2 浴室 (2 全卫)

1830 平方英尺 (1830.0 平方英尺) 房产描述 5 bedroom chalet and 2 self-contained guesthouses 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Roddy Aris +44 20 7861 1727 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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