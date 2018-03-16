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在售 - Alpes Maritimes, France - ¥10,153,312
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Alpes Maritimes, 06740 - France

Chateauneuf De Grasse, Alpes Maritimes, Provence

约¥10,153,312
原货币价格 $1,602,581

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  • 4
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 2045
    平方英尺 (2045.0 平方英尺)

房产描述

Superb contemporary villa for sale near Valbonne

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

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