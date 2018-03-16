在售 - Alpes Maritimes, France - ¥10,153,312 免费询盘

Alpes Maritimes, 06740 - France Chateauneuf De Grasse, Alpes Maritimes, Provence 约¥10,153,312 原货币价格 $1,602,581 详情 4 卧室

3 浴室 (3 全卫)

2045 平方英尺 (2045.0 平方英尺) 房产描述 Superb contemporary villa for sale near Valbonne 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Jack Harris +44 20 7861 1139 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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