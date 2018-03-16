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Var, 83300 - France Draguignan, Var, Cote D'azur 约¥29,401,479 原货币价格 $4,640,678 详情 11 卧室

11 浴室 (11 全卫)

6781 平方英尺 (6781.0 平方英尺) 房产描述 Beautiful stone farmhouse for sale in Provence with lovely grounds 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Jack Harris +44 20 7861 1139 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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