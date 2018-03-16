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在售 - Var, France - ¥29,401,479
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Var, 83300 - France

Draguignan, Var, Cote D'azur

约¥29,401,479
原货币价格 $4,640,678

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  • 11
    卧室
  • 11
    浴室 (11 全卫)
  • 6781
    平方英尺 (6781.0 平方英尺)

房产描述

Beautiful stone farmhouse for sale in Provence with lovely grounds

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

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