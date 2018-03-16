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在售 - Var, France - ¥11,721,392
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Var, 83120 - France

Le Plan De La Tour, Var, Cote D'azur

约¥11,721,392
原货币价格 $1,850,084
联排别墅

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  • 4
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 2207
    平方英尺 (2207.0 平方英尺)

房产描述

Charming Provencal house for sale in Le Plan de la Tour

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

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