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Var, 83120 - France Le Plan De La Tour, Var, Cote D'azur 约¥11,721,392 原货币价格 $1,850,084 联排别墅 详情 4 卧室

4 浴室 (4 全卫)

2207 平方英尺 (2207.0 平方英尺) 房产描述 Charming Provencal house for sale in Le Plan de la Tour 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Jack Harris +44 20 7861 1139 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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