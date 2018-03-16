在售 - Alpes Maritimes, France - ¥10,898,150 免费询盘

Alpes Maritimes, 06330 - France Roquefort Les Pins, Alpes Maritimes, Cote D'azur 约¥10,898,150 原货币价格 $1,720,145 详情 5 卧室

2153 平方英尺 (2153.0 平方英尺) 房产描述 Modern house with views near the village of Roquefort les Pins 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Jack Harris +44 20 7861 1139 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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