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在售 - Alpes Maritimes, France - ¥10,898,150
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Alpes Maritimes, 06330 - France

Roquefort Les Pins, Alpes Maritimes, Cote D'azur

约¥10,898,150
原货币价格 $1,720,145

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  • 5
    卧室
  • 2153
    平方英尺 (2153.0 平方英尺)

房产描述

Modern house with views near the village of Roquefort les Pins

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

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