高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - South Africa - ¥9,680,955
免费询盘

7708 - South Africa

Newlands, Cape Town

约¥9,680,955
原货币价格 $1,528,025
联排别墅

详情

  • 4
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)

房产描述

Baronial Elegance

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Sandra Evans
+27 (0)83 253 0115

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Sandra Evans
+27 (0)83 253 0115

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_