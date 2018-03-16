在售 - Bouches Du Rhones, France - ¥15,602,384 免费询盘

Bouches Du Rhones, 13520 - France Maussane Les Alpilles, Bouches Du Rhones, Provence 约¥15,602,384 原货币价格 $2,462,653 详情 5 卧室

5 浴室 (5 全卫)

2906 平方英尺 (2906.0 平方英尺) 房产描述 Contemporary villa in Maussane les Alpilles 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Jack Harris +44 20 7861 1139 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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