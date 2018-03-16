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在售 - Bouches Du Rhones, France - ¥15,602,384
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Bouches Du Rhones, 13520 - France

Maussane Les Alpilles, Bouches Du Rhones, Provence

约¥15,602,384
原货币价格 $2,462,653

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  • 5
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)
  • 2906
    平方英尺 (2906.0 平方英尺)

房产描述

Contemporary villa in Maussane les Alpilles

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

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