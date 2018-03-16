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29600 - Spain Marbella, Malaga 约¥23,481,982 原货币价格 $3,706,355 详情 4 卧室

4 浴室 (4 全卫)

439.84 英亩 房产描述 Modern Villa for sale in Elviria 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Mark Harvey +44 20 7861 5034 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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