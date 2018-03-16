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在售 - Switzerland - ¥11,739,207
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Switzerland

Pully - Vaud

约¥11,739,207
原货币价格 $1,852,896
公寓

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  • 2
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)
  • 1561
    平方英尺 (1561.0 平方英尺)

房产描述

Spacious 145 sq m attique with lake view and total tranquility

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Alex Koch de Gooreynd
+44 20 7861 1109

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Knight Frank
代理经纪:
Alex Koch de Gooreynd
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