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Davis, OK, 73030 - United States 214 W Main 约¥12,671,200 原货币价格 $2,000,000 商业楼 详情 10200 平方英尺 (0.5 英亩) 房产描述 Commercial/Industrial - Davis, OK Turn key business, inventory included (list available to qualified buyers), large corner lot with metal shop and offices, drive through bays with lifts and currently a great book of business. 联系方式 分部： Pebbles Real Estate 了解更多信息 代理经纪: Pebbles Minyen (580)618-7653 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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