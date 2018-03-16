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在售 - Davis, OK, United States - ¥12,671,200
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Davis, OK, 73030 - United States

214 W Main

约¥12,671,200
原货币价格 $2,000,000
商业楼

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  • 10200
    平方英尺 (0.5 英亩)

房产描述

Commercial/Industrial - Davis, OK Turn key business, inventory included (list available to qualified buyers), large corner lot with metal shop and offices, drive through bays with lifts and currently a great book of business.

上市日期: 2017年9月8日

MLS ID: 32754

联系方式

分部：
Pebbles Real Estate
代理经纪:
Pebbles Minyen
(580)618-7653

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