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East Moriches, NY, 11940 - United States 68 Newport Beach Blvd 约¥7,919,500 原货币价格 $1,250,000 土地 详情 348480.0 平方英尺 房产描述 联系方式 分部： Douglas Elliman Real Estate 了解更多信息 代理经纪: Paula Jerman 631.585.8500 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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