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在售 - East Moriches, NY, United States - ¥7,919,500
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East Moriches, NY, 11940 - United States

68 Newport Beach Blvd

约¥7,919,500
原货币价格 $1,250,000
土地

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  • 348480.0
    平方英尺

房产描述

MLS ID: 2986025

联系方式

分部：
Douglas Elliman Real Estate
代理经纪:
Paula Jerman
631.585.8500

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