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Spain 约¥25,088,380 原货币价格 $3,959,905 其他 详情 6 卧室

4 浴室 (4 全卫)

5920 平方英尺 房产描述 Luxury villa with a dream outdoors, a salt-water swimming pool, a lawned area, a summer kitchen and a garage, located in a magnificent area of Alfaz del Pi, Alicante. 联系方式 分部： Rimontgó 了解更多信息 代理经纪: Antonio Ribes (+34) 965 791 035 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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