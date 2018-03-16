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在售 - Spain - ¥25,088,380
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Spain

约¥25,088,380
原货币价格 $3,959,905
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  • 6
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 5920
    平方英尺

房产描述

Luxury villa with a dream outdoors, a salt-water swimming pool, a lawned area, a summer kitchen and a garage, located in a magnificent area of Alfaz del Pi, Alicante.

MLS ID: F1711160438700002

联系方式

分部：
Rimontgó
代理经纪:
Antonio Ribes
(+34) 965 791 035

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