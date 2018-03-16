在售 - Warren, United States - ¥7,127,550 免费询盘

Warren, 07059 - United States 10 Bailiwick Dr 约¥7,127,550 原货币价格 $1,125,000 独立家庭住宅 详情 5 卧室

5 浴室 (4 全卫, 2 半卫)

1.6 英亩 房产描述 Call us for more information at 1-888-720-4928



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