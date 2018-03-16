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在售 - Warren, United States - ¥7,127,550
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Warren, 07059 - United States

10 Bailiwick Dr

约¥7,127,550
原货币价格 $1,125,000
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 5
    浴室 (4 全卫, 2 半卫)
  • 1.6
    英亩

房产描述

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IMPECCABLY UPGRADED CUSTOM HOME FEATURING FIRST FLOOR GUEST SUITE, DRAMATIC 2 STORY FAMILY ROOM, RECENTLY UPDATED CENTER ISLAND KITCHEN, FIRST FLOOR OFFICE, SPACIOUS MASTER SUITE, 4 UPDATED BATHS, FINISHED BASEMENT WITH HOME THEATER, MULTI TIER DECK OVERLOOKING IN GROUND POOL, POOL HOUSE WITH FULL BATH, AND OUTDOOR KITCHEN. BEAUIFULLY LANDSCAPED PROPERTY IS LOCATED ON A QUIET CUL-DE-SAC AND ONLY MINUTES FROM RTS 78, 287 AND 22.



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MLS ID: 3430989

联系方式

经纪公司：
weichert
分部：
Weichert Realtors
代理经纪:
Louise Keleher
1-888-720-4928

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