在售 - Thailand - ¥9,152,407 免费询盘

Thailand 3 Bedrooms Villa At Patong 约¥9,152,407 原货币价格 $1,444,600 详情 3 卧室

480.0 英亩 房产描述 Villa 3 bedrooms and 3 land plot vacant for sale at Patong



联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Phuket +66 (0) 86 627 9063 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间