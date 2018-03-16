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在售 - Thailand - ¥9,152,407
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Thailand

3 Bedrooms Villa At Patong

约¥9,152,407
原货币价格 $1,444,600

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  • 3
    卧室
  • 480.0
    英亩

房产描述

Villa 3 bedrooms and 3 land plot vacant for sale at Patong

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Phuket
+66 (0) 86 627 9063

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