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29679 - Spain Benahavis, Malaga 约¥32,929,654 原货币价格 $5,197,559 详情 7 卧室

7 浴室 (7 全卫)

883.16 英亩 房产描述 Outstanding Villa Within Golf Setting 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Mark Harvey +44 20 7861 5034 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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