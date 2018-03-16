在售 - Thailand - ¥31,044,440 免费询盘

在售 查看所有图片 关闭 A Part Of The Ultra-exclusive Estate On Hillside Above Nai Thon - ¥31,044,440

Thailand A Part Of The Ultra-exclusive Estate On Hillside Above Nai Thon 约¥31,044,440 原货币价格 $4,900,000 详情 5 卧室

1200.0 英亩 房产描述 A Truly Its Own Slice of Island Paradise



联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Phuket +66 (0) 86 627 9063 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间