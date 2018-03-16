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Lecanto, FL, 34461 - United States 3325 W. Pebble Beach Court 约¥7,602,720 原货币价格 $1,200,000 独立家庭住宅 详情 0.78 英亩 房产描述 3325 W. Pebble Beach Court MLS#753203 | $1,200,000 4/4/3 built 2013 on .78 acre, two story with elevator, infinity/reflection pool/spa on the 5th fairway of the Quarry Course. 联系方式 分部： Century 21 JW Morton 了解更多信息 代理经纪: Kerry Rosselet (352)726-6668 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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