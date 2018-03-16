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在售 - Lecanto, FL, United States - ¥7,602,720
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Lecanto, FL, 34461 - United States

3325 W. Pebble Beach Court

约¥7,602,720
原货币价格 $1,200,000
独立家庭住宅

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  • 0.78
    英亩

房产描述

3325 W. Pebble Beach Court MLS#753203 | $1,200,000 4/4/3 built 2013 on .78 acre, two story with elevator, infinity/reflection pool/spa on the 5th fairway of the Quarry Course.

上市日期: 2017年11月7日

MLS ID: 753203

联系方式

分部：
Century 21 JW Morton
代理经纪:
Kerry Rosselet
(352)726-6668

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分部：
Century 21 JW Morton
代理经纪:
Kerry Rosselet
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