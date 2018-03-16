高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Lecanto, FL, United States - ¥6,969,160
免费询盘

Lecanto, FL, 34461 - United States

2771 N. Crosswater Path

约¥6,969,160
原货币价格 $1,100,000
独立家庭住宅

详情

  • 0.45
    英亩

房产描述

2771 N. Crosswater Path MLS#764353 | $1,100,000 3/3.5/2.5 built 2007 on .45 acre, offered turnkey with 2014 golf cart and membership with a 2017 Cherokee Jeep. Elaborate furnishings and art work included.

上市日期: 2017年11月7日

MLS ID: 764353

联系方式

分部：
Century 21 JW Morton
代理经纪:
Linda Thomas
(352)726-6668

联系方式

分部：
Century 21 JW Morton
代理经纪:
Linda Thomas
(352)726-6668

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_