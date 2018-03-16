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Lecanto, FL, 34461 - United States 2771 N. Crosswater Path 约¥6,969,160 原货币价格 $1,100,000 独立家庭住宅 详情 0.45 英亩 房产描述 2771 N. Crosswater Path MLS#764353 | $1,100,000 3/3.5/2.5 built 2007 on .45 acre, offered turnkey with 2014 golf cart and membership with a 2017 Cherokee Jeep. Elaborate furnishings and art work included. 联系方式 分部： Century 21 JW Morton 了解更多信息 代理经纪: Linda Thomas (352)726-6668 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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