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在售 - Wilmington, NC, United States - ¥7,476,008
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Wilmington, NC, 28412 - United States

8604 Shipwatch Drive

约¥7,476,008
原货币价格 $1,180,000
独立家庭住宅

房产描述

8604 Shipwatch Drive Riverfront Home w/Elevator and Your Own Dock 3 BR 2.5 BA with lots of room at 3631 Sq Ft on .62 acre lot-Spectacular Views-Custom Built -2 Car Garage & Workshop-Too much to list. Call me.

上市日期: 2017年11月14日

MLS ID: 100073667

联系方式

分部：
Intracoastal Realty Co. - NC Licensed
代理经纪:
Gail Bailey
(910)233-0825

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代理经纪:
Gail Bailey
(910)233-0825

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