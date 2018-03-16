高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Ft Collins, CO, United States - ¥9,978,570
免费询盘

Ft Collins, CO, 80524 - United States

612 E Pitkin St.

约¥9,978,570
原货币价格 $1,575,000
独立家庭住宅

详情

  • 5
    卧室

房产描述

612 E Pitkin Street Fort Collins $1,575,000 5 Bed, 5 Bath, 4 Car Garage COMPLETELY REMODELED, Double Lot, Carriage House Text: T40300616 to 81035 Standard Message and Data Rates May Apply.

上市日期: 2017年11月14日

联系方式

分部：
C3 Real Estate Solutions
代理经纪:
John Simmons
(970)481-1250

联系方式

分部：
C3 Real Estate Solutions
代理经纪:
John Simmons
(970)481-1250

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_