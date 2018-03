房产描述

BEACONSFIELD Centris 23898854 - Cette propriete est presentee par Jozien Vet & Dong Qing (Roger) Lin - Courtiers immobiliers | This property is featured by Jozien Vet & Dong Qing (Roger) Lin - Real Estate Brokers (514) 679-1399 & (514) 705-1688 | Groupe Sutton Expert Collection Platine Agence immobiliere - Real Estate Agency | Voir la page 11 | See page 11