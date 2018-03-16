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在售 - Manhattan, MT, United States - ¥8,291,399
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Manhattan, MT, 59741 - United States

Tbd Horseshoe Gulch Rd Road

约¥8,291,399
原货币价格 $1,308,700
土地

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  • 1138.07
    英亩

房产描述

1,138 acres bordering Gallatin River Ranch! Home to wildlife with the Gallatin River a few miles away for additional recreation opportunities! MLS#305837 Call Curtis @ 579-1000 $1,308,700

上市日期: 2017年10月16日

MLS ID: 305837

联系方式

分部：
RE/MAX Realty Group
代理经纪:
Curtis Johnson
(406)579-1000

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代理经纪:
Curtis Johnson
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