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在售 - Lakeside, MT, United States - ¥12,005,962
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Lakeside, MT, 59922 - United States

563 Conrad Point Road

约¥12,005,962
原货币价格 $1,895,000
独立家庭住宅

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  • 4
    卧室
  • 3
    浴室 (2 全卫, 2 半卫)
  • 4812
    平方英尺 (0.43 英亩)

房产描述

563 Conrad Point Road | Lakeside 100 feet pebble beach frontage, new dock 4 bedrooms, 4 baths, expansive views Open floor plan, vaulted ceiling, massive fireplace $1,895,000 | MLS# 21711786

上市日期: 2017年9月27日

MLS ID: 21711786

联系方式

分部：
PureWest Christie's - Lakeside
代理经纪:
Ellie Stimpson
(406)253-3308

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分部：
PureWest Christie's - Lakeside
代理经纪:
Ellie Stimpson
(406)253-3308

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