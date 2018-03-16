在售 - Lakeside, MT, United States - ¥12,005,962 免费询盘

Lakeside, MT, 59922 - United States 563 Conrad Point Road 约¥12,005,962 原货币价格 $1,895,000 独立家庭住宅 详情 4 卧室

3 浴室 (2 全卫, 2 半卫)

4812 平方英尺 (0.43 英亩) 房产描述 563 Conrad Point Road | Lakeside 100 feet pebble beach frontage, new dock 4 bedrooms, 4 baths, expansive views Open floor plan, vaulted ceiling, massive fireplace $1,895,000 | MLS# 21711786 联系方式 分部： PureWest Christie's - Lakeside 了解更多信息 代理经纪: Ellie Stimpson (406)253-3308 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间