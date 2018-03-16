在售 - Heelweg, Netherlands - ¥13,307,115 免费询盘

Heelweg, 7055AV - Netherlands Molenweg 25 约¥13,307,115 原货币价格 $2,100,371 其他 详情 4 卧室

3735 平方英尺 (0.09 英亩) 房产描述 联系方式 分部： Residence 365 B.V. 了解更多信息 代理经纪: Jan Wassink +31651242357 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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