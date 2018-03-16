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Hallandale, 33009 - United States 207 Holiday Drive 约¥10,764,184 原货币价格 $1,699,000 独立家庭住宅 详情 4 卧室

3.5 浴室 (3 全卫, 1 半卫)

3776 平方英尺 (0.29 英亩) 房产描述 GOLDEN ISLES WATERFRONT HOME RIGHT NEAR THE INTRACOASTAL WATERWAY WITH NO FIXED BRIDGES, DEEPWATER AND EASY OCEAN ACCESS. STATE-OF-THE-ART NEW BATTER PILE SEAWALL AND CONCRETE DOCK ARE READY TO ACCOMMODATE YOUR VESSEL. LOT SIZE 85 FEET WIDE X 150 FEET DEEP. TWO-STORY HOME FEATURES 4 BEDROOMS, 3.5 BATHS, MASTER SUITE ON GROUND LEVEL, SUN-FILLED INTERIOR, SOUTHERN EXPOSURE ENTERTAINERS BACKYARD WITH POOL AND WATER VIEWS. LOCATED IN SOUGHT AFTER GATED WATERFRONT COMMUNITY 5 MINUTES TO BEACH, SHOPS, DINING AND ENTERTAINMENT. CENTRAL LOCATION BETWEEN MIAMI AND FORT LAUDERDALE. 联系方式 分部： EWM Realty International 了解更多信息 代理经纪: Scott Patterson, PA 954-661-8871 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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