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在售 - Hallandale, United States - ¥10,764,184
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Hallandale, 33009 - United States

207 Holiday Drive

约¥10,764,184
原货币价格 $1,699,000
独立家庭住宅

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  • 4
    卧室
  • 3.5
    浴室 (3 全卫, 1 半卫)
  • 3776
    平方英尺 (0.29 英亩)

房产描述

GOLDEN ISLES WATERFRONT HOME RIGHT NEAR THE INTRACOASTAL WATERWAY WITH NO FIXED BRIDGES, DEEPWATER AND EASY OCEAN ACCESS. STATE-OF-THE-ART NEW BATTER PILE SEAWALL AND CONCRETE DOCK ARE READY TO ACCOMMODATE YOUR VESSEL. LOT SIZE 85 FEET WIDE X 150 FEET DEEP. TWO-STORY HOME FEATURES 4 BEDROOMS, 3.5 BATHS, MASTER SUITE ON GROUND LEVEL, SUN-FILLED INTERIOR, SOUTHERN EXPOSURE ENTERTAINERS BACKYARD WITH POOL AND WATER VIEWS. LOCATED IN SOUGHT AFTER GATED WATERFRONT COMMUNITY 5 MINUTES TO BEACH, SHOPS, DINING AND ENTERTAINMENT. CENTRAL LOCATION BETWEEN MIAMI AND FORT LAUDERDALE.

上市日期: 2017年11月13日

MLS ID: F1711132040700018

联系方式

分部：
EWM Realty International
代理经纪:
Scott Patterson, PA
954-661-8871

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Scott Patterson, PA
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