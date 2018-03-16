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在售 - Moneta, VA, United States - ¥18,975,122
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Moneta Rd - ¥18,975,122
Moneta, VA, 24121 - United States
Moneta Rd
约¥18,975,122
原货币价格 $2,995,000
土地
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9.31
英亩
房产描述
9.3 ACRES, ZONED PCD, SHORELINE CLASSIFICATION HIGH DENSITY COMMERCIAL, 770 +/- WATERFRONTAGE AT 795'. WATER AND SEWER AVAILABLE. PRIME DEVELOPMENT PROPERTY. OWNER/REALTOR.
上市日期: 2015年7月2日
MLS ID: 816880
联系方式
分部：
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES SMITH MOUNTAIN LAKE REAL ESTATE
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代理经纪:
RONALD L WILLARD, I I
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分部：
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES SMITH MOUNTAIN LAKE REAL ESTATE
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代理经纪:
RONALD L WILLARD, I I
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