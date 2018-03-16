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在售 - Moneta, VA, United States - ¥18,975,122
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Moneta, VA, 24121 - United States

Moneta Rd

约¥18,975,122
原货币价格 $2,995,000
土地

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  • 3.27
    英亩

房产描述

3.265 ACRES ZONED PCD, SHORELINE CLASSIFICATION HIGH DENSITY COMMERCIAL, 1038 +/- WATERFRONTAGE AT 795', WATER AND SEWER AVAILABLE, PRIME DEVELOPMENT PROPERTY. OWNER/REALTOR.

上市日期: 2015年7月2日

MLS ID: 816884

联系方式

分部：
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES SMITH MOUNTAIN LAKE REAL ESTATE
代理经纪:
RONALD L WILLARD, I I

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