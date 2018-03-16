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Moneta, VA, 24121 - United States Moneta Rd 约¥18,975,122 原货币价格 $2,995,000 土地 详情 3.27 英亩 房产描述 3.265 ACRES ZONED PCD, SHORELINE CLASSIFICATION HIGH DENSITY COMMERCIAL, 1038 +/- WATERFRONTAGE AT 795', WATER AND SEWER AVAILABLE, PRIME DEVELOPMENT PROPERTY. OWNER/REALTOR. 联系方式 分部： BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES SMITH MOUNTAIN LAKE REAL ESTATE 了解更多信息 代理经纪: RONALD L WILLARD, I I 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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