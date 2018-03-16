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在售 - Watchung Boro, NJ, United States - ¥10,770,520
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Watchung Boro, NJ, 07069 - United States

536 Johnston Dr

约¥10,770,520
原货币价格 $1,700,000
独立家庭住宅

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  • 4
    卧室
  • 3.2
    浴室 (3 全卫, 2 半卫)
  • 2.3
    英亩

房产描述

Exceptional ranch home; custom style. Mountain top setting with spectacular views; Versatile floor plan, cathedral ceilings, Norwegian wood, gourmet kitchen, granite counter tops. Jennaire grill.

房产特征

  • 沥青屋顶
  • 石材外墙
  • 其他采暖系统
  • 平台
  • 水疗按摩浴缸
  • 木制平台
  • 烧烤区
  • 壁炉
  • 空调
  • 干衣机

上市日期: 2017年11月13日

MLS ID: 3430795

联系方式

分部：
BHHS NEW JERSEY PROPERTIES
代理经纪:
ROSE MARIE PELTON

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分部：
BHHS NEW JERSEY PROPERTIES
代理经纪:
ROSE MARIE PELTON

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