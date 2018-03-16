在售 - Watchung Boro, NJ, United States - ¥10,770,520 免费询盘

Watchung Boro, NJ, 07069 - United States 536 Johnston Dr 约¥10,770,520 原货币价格 $1,700,000 独立家庭住宅 详情 4 卧室

3.2 浴室 (3 全卫, 2 半卫)

2.3 英亩 房产描述 Exceptional ranch home; custom style. Mountain top setting with spectacular views; Versatile floor plan, cathedral ceilings, Norwegian wood, gourmet kitchen, granite counter tops. Jennaire grill. 房产特征 沥青屋顶

石材外墙

其他采暖系统

平台

水疗按摩浴缸 木制平台

烧烤区

壁炉

空调

干衣机 联系方式 分部： BHHS NEW JERSEY PROPERTIES 了解更多信息 代理经纪: ROSE MARIE PELTON 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

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