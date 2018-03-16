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在售 - Omaha, NE, United States - ¥10,453,740
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Fairacres, Omaha, NE, 68132 - United States

525 Fairacres Road

约¥10,453,740
原货币价格 $1,650,000
土地

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  • 1.5
    英亩

房产描述

1.5 acre lot in prestigious Fairacres with carriage house.

上市日期: 2017年11月13日

MLS ID: 21720620

联系方式

分部：
BHHS Ambassador Real Estate
代理经纪:
Adam Briley

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Adam Briley

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