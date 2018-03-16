在售 - Omaha, NE, United States - ¥10,453,740 免费询盘

Fairacres, Omaha, NE, 68132 - United States 525 Fairacres Road 约¥10,453,740 原货币价格 $1,650,000 土地 详情 1.5 英亩 房产描述 1.5 acre lot in prestigious Fairacres with carriage house. 联系方式 分部： BHHS Ambassador Real Estate 了解更多信息 代理经纪: Adam Briley 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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