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待售 - St Joseph, MO, United States - ¥15,839,000
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Other, St Joseph, MO, 64506 - United States

1602 Brookside Dr

约¥15,839,000
原货币价格 $2,500,000
投资物业

房产描述

76 unit apartment complex Most all units have been updated. Very full complex call agent for details of the listing.

上市日期: 2017年11月11日

MLS ID: 116533

联系方式

分部：
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES STEIN & SUMMERS REAL ESTATE
代理经纪:
FRANK A LEONE

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FRANK A LEONE

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