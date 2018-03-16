待售 - St Joseph, MO, United States - ¥15,839,000 免费询盘

Other, St Joseph, MO, 64506 - United States 1602 Brookside Dr 约¥15,839,000 原货币价格 $2,500,000 投资物业 房产描述 76 unit apartment complex Most all units have been updated. Very full complex call agent for details of the listing. 联系方式 分部： BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES STEIN & SUMMERS REAL ESTATE 了解更多信息 代理经纪: FRANK A LEONE 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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