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Muirlands, La Jolla, CA, 92037 - United States 1604 El Paso Real 约¥15,173,762 原货币价格 $2,395,000 独立家庭住宅 详情 4 卧室

4 浴室 (3 全卫, 1 半卫)

3324 平方英尺 (0.46 英亩) 房产描述 EXCELLENT FIXER! EXCELLENT VALUE! The terrific Muirlands location on a beautiful tree-lined street, the large lot, and the myriad of remodeling/expansion possibilities, combine to make this an opportunity. 房产特征 燃气采暖燃料

其他采暖系统 洗衣机烘干机接口

景观 联系方式 分部： Berkshire Hathaway HomeService 了解更多信息 代理经纪: Susana Corrigan 858-551-7272 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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