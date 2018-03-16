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在售 - La Jolla, CA, United States - ¥15,173,762
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Muirlands, La Jolla, CA, 92037 - United States

1604 El Paso Real

约¥15,173,762
原货币价格 $2,395,000
独立家庭住宅

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  • 4
    卧室
  • 4
    浴室 (3 全卫, 1 半卫)
  • 3324
    平方英尺 (0.46 英亩)

房产描述

EXCELLENT FIXER! EXCELLENT VALUE! The terrific Muirlands location on a beautiful tree-lined street, the large lot, and the myriad of remodeling/expansion possibilities, combine to make this an opportunity.

房产特征

  • 燃气采暖燃料
  • 其他采暖系统
  • 洗衣机烘干机接口
  • 景观

上市日期: 2017年11月13日

MLS ID: 170058505

联系方式

分部：
Berkshire Hathaway HomeService
代理经纪:
Susana Corrigan
858-551-7272

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Berkshire Hathaway HomeService
代理经纪:
Susana Corrigan
858-551-7272

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