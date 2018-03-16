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在售 - Como, Italy - ¥13,720,692
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Como, Italy

Carimate, Como, Lombardy

约¥13,720,692
原货币价格 $2,165,650

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  • 3
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 4306
    平方英尺 (4306.0 平方英尺)

房产描述

Villa for sale in Carimate, Lombardy

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Amy Redfern
+44 (0)20 7861 1057

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