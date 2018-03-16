在售 - Como, Italy - ¥13,720,692 免费询盘

Como, Italy Carimate, Como, Lombardy 约¥13,720,692 原货币价格 $2,165,650 详情 3 卧室

4 浴室 (4 全卫)

4306 平方英尺 (4306.0 平方英尺) 房产描述 Villa for sale in Carimate, Lombardy 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Amy Redfern +44 (0)20 7861 1057 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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