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29600 - Spain Marbella, Malaga 约¥18,032,904 原货币价格 $2,846,282 公寓 详情 3 卧室

3 浴室 (3 全卫)

591.02 英亩 房产描述 Exclusive Penthouse in Imara 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Mark Harvey +44 20 7861 5034 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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