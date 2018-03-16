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3108 - Australia

13 Arnold Grove, Doncaster, Vic 3108

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联排别墅

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  • 4
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)

房产描述

Luxury townhouse development in a premium Doncaster position

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Danny Clark
0448 066 889

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