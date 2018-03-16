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在售 - Lighthouse Pt, FL, United States - ¥22,168,264
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Lighthouse Pt, FL, 33064 - United States

2394 Ne 28 Street

约¥22,168,264
原货币价格 $3,499,000
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 7
    浴室 (6 全卫, 2 半卫)
  • 6145
    平方英尺

房产描述

2394 NE 28TH STREET, LIGHTHOUSE POINT, FL 5 BR - 6/2 BA - 6,145 SF Approx. 120' Waterfront $3,649,000

上市日期: 2017年11月14日

联系方式

分部：
Trump International Realty
代理经纪:
Michele Hale
(954)648-2065

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Trump International Realty
代理经纪:
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(954)648-2065

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