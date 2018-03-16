在售 - Lighthouse Pt, FL, United States - ¥22,168,264 免费询盘

Lighthouse Pt, FL, 33064 - United States 2394 Ne 28 Street 约¥22,168,264 原货币价格 $3,499,000 独立家庭住宅 详情 5 卧室

7 浴室 (6 全卫, 2 半卫)

6145 平方英尺 房产描述 2394 NE 28TH STREET, LIGHTHOUSE POINT, FL 5 BR - 6/2 BA - 6,145 SF Approx. 120' Waterfront $3,649,000 联系方式 分部： Trump International Realty 了解更多信息 代理经纪: Michele Hale (954)648-2065 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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