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Jupiter, FL, 33477 - United States 412 Redhawk Drive 约¥15,712,288 原货币价格 $2,480,000 独立家庭住宅 详情 4 卧室

5.5 浴室 (5 全卫, 1 半卫)

472 平方英尺 房产描述 412 REDHAWK DRIVE, JUPITER FL 4 BR - 5/1 BA - 3 CG 4,72 Approx. SF Trump National Golf Club Jupiter $2,480,000 联系方式 分部： Trump International Realty 了解更多信息 代理经纪: Michele Hale (954)648-2065 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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