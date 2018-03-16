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在售 - Jupiter, FL, United States - ¥15,712,288
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Jupiter, FL, 33477 - United States

412 Redhawk Drive

约¥15,712,288
原货币价格 $2,480,000
独立家庭住宅

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  • 4
    卧室
  • 5.5
    浴室 (5 全卫, 1 半卫)
  • 472
    平方英尺

房产描述

412 REDHAWK DRIVE, JUPITER FL 4 BR - 5/1 BA - 3 CG 4,72 Approx. SF Trump National Golf Club Jupiter $2,480,000

上市日期: 2017年11月14日

联系方式

分部：
Trump International Realty
代理经纪:
Michele Hale
(954)648-2065

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代理经纪:
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(954)648-2065

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