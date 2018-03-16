在售 - Carrizozo, NM, United States - ¥43,398,860 免费询盘

Carrizozo, NM, 88301 - United States 5250 Us 380 约¥43,398,860 原货币价格 $6,850,000 独立家庭住宅 详情 3 卧室

2 浴室 (2 全卫)

24114.0 英亩 房产描述 Includes 2,320 State Lease Acres +/- and 8,457 BLM Lease acres +/-. 600 acres +/- water rights. 联系方式 分部： Tierra Verde Properties 了解更多信息 代理经纪: Patsy & Tony Sanchez (575)648-2326 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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