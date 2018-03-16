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在售 - Carrizozo, NM, United States - ¥43,398,860
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Carrizozo, NM, 88301 - United States

5250 Us 380

约¥43,398,860
原货币价格 $6,850,000
独立家庭住宅

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  • 3
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)
  • 24114.0
    英亩

房产描述

Includes 2,320 State Lease Acres +/- and 8,457 BLM Lease acres +/-. 600 acres +/- water rights.

上市日期: 2017年9月21日

MLS ID: 118228

联系方式

分部：
Tierra Verde Properties
代理经纪:
Patsy & Tony Sanchez
(575)648-2326

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代理经纪:
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(575)648-2326

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